Salellas (Girona) nega danys personals pel temporal i demana no acostar-se a la llera dels rius

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha negat que hi hagi hagut cap dany personal a causa del temporal de pluja i inundacions que afecta la capital gironina i tota la província i ha demanat no acostar-se a la llera dels rius i reduir la mobilitat estrictament a l'àmbit laboral.
"Excepte per motius de feina, no hi hauria d'haver cap moviment a la ciutat. La gent hauria de preferir quedar-se a casa en la mesura del possible, cuidar-se i cuidar els seus", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha explicat que les incidències que ha rebut el telèfon d'emergències 112 estan vinculades a la caiguda d'arbres, un fet "habitual" en aquests temporals, i a despreniments, per la qual cosa es poden tallar alguns carrers, en les seves paraules.
Ha expressat que ha estat en contacte tant amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, com la de Territori, Sílvia Paneque, i el de Presidència, Albert Dalmau, que des de dilluns ha assumit les funcions del president, Salvador Illa, amb motiu del seu ingrés hospitalari.
Ha recordat que s'han suspès les activitats escolars i esportives pel risc d'inundacions i ha apuntat que la Universitat de Girona (UdG) també ha suspès l'activitat lectiva aquest dimarts.