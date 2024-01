Salellas defensa limitar les dutxes als equipaments esportius de Girona per "crear consciència"

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha defensat limitar l'ús de les dutxes als equipaments esportius de Girona, mesura anunciada dijous per "crear consciència" i reduir el consum.

"El que hem de fer és ajudar a prendre consciència a la gent. Crec que aquest és l'element més important de la mesura", ha sostingut en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

També ha assegurat que les mesures promouran "que la gent quan vagi a casa faci una dutxa molt més restrictiva del que faria si no hi hagués aquesta mesura".

Ha recordat que la limitació de l'ús de les dutxes forma part d'unes mesures "que a poc a poc els mateixos clubs de municipis del voltant de l'àrea urbana de Girona ja haurien anat decidint".

Així mateix, ha avisat que la situació "sigui de preemergència no vol dir que estigui bé, sinó que cal prendre mesures" i ha defensat que mantenir les coses com fins ara segurament no faria baixar el consum ni als equipaments municipals ni a les llars, textualment.