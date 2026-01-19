Salazar (Vall d'Hebron) afirma que la dolència d'Illa apunta a una "patologia inflamatòria"

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, centre on està ingressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la dolència del mandatari apunta a una "patologia inflamatòria", un diagnòstic que, segons ell, es podrà assegurar en les pròximes hores.
Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que la intenció és mantenir el mandatari durant aquest dilluns a la unitat de cures intensives (UCI) del centre hospitalari tot i que depèn de la seva evolució: "El més normal que passi és que, si no és avui, tot anirà bé i pugui passar demà a planta".
Ha apuntat que, sobre l'origen de la dolència, una de les possibilitats que pot tenir més força és que aquesta inflamació estigui provocada per una infecció localitzada en un lloc de la zona lumbar.
Ha assenyalat que la dolència s'ha detectat precoçment i ha demanat tranquil·litat perquè s'han descartat patologies "potencialment" més greus.
Ha incidit que l'evolució del seu estat clínic "entra dins la normalitat".