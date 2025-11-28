Saiz veu l'entrada d'Ábalos a la presó com "una imatge molt desagradable" i que fa mal

Gabriel Luengas - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha expressat que l'entrada de l'exministre socialista José Luis Ábalos a la presó és "una imatge molt desagradable" i que fa mal i ha reafirmat el compromís del Govern central a presentar els pressupostos generals de l'estat (PGE) malgrat tombar-se la senda de dèficit al Congrés.
En una entrevista d'aquest divendres a 2 Cat recollida per Europa Press ha afirmat que "a la política s'hi ve a servir, no a servir-se", i ha rebutjat la idea que la dona del president del Govern central, Begoña Gómez, influenciés en el rescat d'Air Europa, tal com sosté Ábalos.
"Els dic que no tots ens comportem igual davant un cas de corrupció. Hi ha qui mira cap a un altre costat. Hi ha qui destrueix ordinadors a cops de martell. Hi ha qui calla davant el cas de corrupció més gran de la història del nostre país, com és el 'cas Montoro'", ha dit, en referència vetllada del PP.
Ha rebutjat la idea d'una convocatòria electoral i ha acusat el PP de tenir com a únic projecte per a Espanya "destruir" el Govern central.
Saiz ha reafirmat el "compromís" del Govern central a presentar els pressupostos generals de l'estat (PGE) malgrat que PP, Vox i Junts tombessin dijous al Congrés els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions entre el 2026 i el 2028, que és el pas preliminar a la presentació dels PGE del 2026.
INVESTIDURA DE PÉREZ LLORCA
Preguntada per si amb el suport de Vox a la investidura del nou president de la Comunitat Valenciana, el popular Juanfran Pérez Llorca, s'obre una nova era de pactes entre totes dues formacions, ha assegurat que "lamentablement" l'era ja estava oberta.
"Si les teves polítiques són les de Vox, què és el que passarà, què és el que ja estan vaticinant les enquestes, doncs que entre l'original i la còpia, els votants del PP s'inclinaran a votar Vox. I això és un problema per al PP i és un problema per a Espanya perquè això està suoposant que no tinguem una oposició digna", ha assegurat.