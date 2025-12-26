Saiz titlla d'absolutament inhumà el desallotjament a Badalona i apel·la al "moderat" Feijóo

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió i nova portaveu del Govern espanyol, Elma Saiz, ha titllat aquest divendres d'absolutament inhumà el desallotjament de l'institut B9 a Badalona (Barcelona) i ha apel·lat a la moderació del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enfront del "racisme i xenofòbia".
En una entrevista de TVE recollida per Europa Press, ha acusat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de comportar-se com un "hooligan" en ser preguntada pel desallotjament de l'institut el 17 de desembre.
Sobre Albiol, ha afegit que no és la primera vegada que té "comportaments d'aquest tipus" i ha rescatat el lema de campanya de l'alcalde, 'Netejant Badalona': Aquesta frase l'ha interpretada Saiz com una crida a la neteja de "persones migrants", i ha afegit que l'alcaldia del PP també "apel·lava a les caceres de migrants".
I ha demanat una reacció al "moderat" Feijóo. "Quina resposta té per part del senyor Feijóo, el moderat?", s'ha preguntat la nova portaveu sobre la resposta que tenen des de 'Génova' al desallotjament.
A més, ha recordat que entre les competències de l'Ajuntament hi ha el deure "donar una oportunitat habitacional als qui no tenen aquests recursos".