Saiz retreu al PP el seu 'no' a l'escut social davant la guerra a l'Iran

La ministra envia un missatge "de prudència" i assegura que treballen per donar una resposta adequada
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern central, Elma Saiz, ha retret al PP que votés 'no' a l'escut social fa dues setmanes, arran de les crítiques dels populars per la gestió de les conseqüències de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa posteriors a una trobada a Juno House, celebrada aquest divendres a Barcelona, a la qual també ha assistit el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, entre altres autoritats i representants del món empresarial.
"Al Partit Popular, que fa aquestes crítiques, jo li preguntaria per què va votar fa escassament dues setmanes que no a un escut social. Què és el que no li agradava de l'escut social per haver votat que no? És fàcil abocar-se a la crítica", ha reflexionat la ministra.
Preguntada per si el Govern central es planteja prohibir els acomiadaments per causes energètiques, Saiz ha enviat un missatge "de prudència, de calma", i ha assegurat que treballen per donar una resposta adequada i eficaç, entre d'altres, amb la reunió d'aquest dijous amb agents socials, sindicats i patronals.
Sobre el traspàs de la gestió de l'IRPF a la Generalitat, la ministra ha apuntat que en aquest punt concret no hi ha acord, però s'ha remès als pactes per al finançament autonòmic: "També semblava difícil trobar una posició que satisfés totes les comunitats autònomes, i està damunt la taula".
RÈCORD DE DONES AFILIADES
Durant la trobada s'han abordat qüestions en matèria d'inclusió, igualtat, mobilitat internacional i cohesió social, a més del rol de les dones en el mercat laboral.
Saiz ha destacat que en el mercat laboral hi ha un "rècord històric" de dones afiliades treballant, 10 milions de dones afiliades a la seguretat social i 1,3 milions d'autònomes, les bases de cotització de les quals creixen per sobre de les dels homes.