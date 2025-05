Saiz replica a Feijóo que molts líders europeus voldrien les xifres espanyoles de creixement

GRANOLLERS (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha replicat aquest diumenge al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que "ja els agradaria a molts líders europeus tenir les xifres de creixement econòmic que té Espanya", després que el líder popular retragués aquesta setmana al Govern central les seves xifres econòmiques.

Ella ha protagonitzat aquest diumenge la primera Festa de la Rosa del PSC a Granollers, al parc de Ponent, juntament amb l'alcaldessa, Alba Barnusell, i el primer secretari del PSC al Vallès Oriental i el Moianès, Jonatan Martínez.

Feijóo va dir aquesta setmana al president del Govern central en la sessió de control del Congrés que "del PIB no es menja. Cal transformar-lo en benestar, en renda personal, en poder de compra, en una nevera plena", i va afegir que el preu dels aliments ha pujat un 37% des que el PSOE governa.

Saiz li ha replicat que les xifres de creixement espanyol "a més es tradueixen i arriben de manera capil·lar al conjunt de la societat".

"No només ens preocupem perquè creixi el PIB, per reduir el deute, per continuar enfortint les nostres xifres macroeconòmiques", ha dit, sinó que el Govern central afegeix a això inversió social, revaloritzar pensions, apujar el SMI i revaloritzar l'ingrés mínim vital.

La ministra ha afirmat que "mai hi ha hagut tanta gent treballant" a Espanya, i que es deu a esforços com la reforma laboral, els fons europeus i a abaratir la factura elèctrica.

Ha defensat que dones i joves també estan aconseguint feina, i ha afegit que s'estan "batent rècords" en autònoms, generant ocupació i afiliacions a la Seguretat Social, i que per a ells s'ha aconseguit que cotitzin per ingressos reals.

Quant a les pensions, ha dit que una pensió mínima d'algú amb cònjuge i fills a càrrec era de 811 euros al mes fa set anys (al principi del govern de Sánchez) i avui són 1.128, mentre que amb el PP "hagués pujat catorze euros en set anys: és una aixecada de camisa".

LES PENSIONS AMB SÁNCHEZ

"Cada vegada que han tingut oportunitat de posicionar-se davant de la revaloració de les pensions, què ha votat el PP? 'No'", ha criticat, i ha assegurat que el Govern central continuarà augmentant la despesa en pensions.

"També estem fent els deures" omplint la guardiola de les pensions de cara al futur, ha afegit.

Enfront de la gestió del Govern central, ha retret al PP els seus vots negatius a la pujada de les pensions i del SMI, a les mesures per pal·liar efectes de la dana, al bo social elèctric, a la reforma de la llei del sòl, a l'Agència de Salut Pública i al paquet de mesures per pal·liar els aranzels dels EUA.

BARNUSELL I MARTÍNEZ

Alba Barnusell ha destacat que Granollers avança "a bon ritme" a l'equador del mandat municipal, i ha afegit que Catalunya i tot Espanya també viuen un bon moment polític gràcies als seus governs de diàleg i de polítiques útils "per a tots".

Jonatan Martínez ha dit que Catalunya ha canviat després del procés independentista gràcies a un PSC fort, a Salvador Illa com a president de la Generalitat i a un PSOE compromès amb Catalunya i la diversitat, i ha assegurat que la dreta no aconseguirà acabar amb l'executiu de Pedro Sánchez: "Si ens toquen a un, ens toquen a tots".