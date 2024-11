Saiz no descarta aprovar el traspàs de la immigració a Catalunya abans que acabi l'any

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha descartat aprovar el traspàs de competències en immigració a Catalunya acordat amb Junts abans que acabi l'any.

"El Govern central compleix els seus acords i les coses van com han d'anar", ha afirmat la ministra aquest dilluns en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que treballen amb discreció i amb transparència.

En preguntar-li per si el traspàs de competències serà integral, ha indicat que serà dins el marc constitucional, i ha sostingut que les diferents administracions "tenen molt a dir" en les diferents fases d'atenció a les persones migrants.

També ha expressat que falta pedagogia amb les administracions més locals que s'encarreguen de l'acolliment dels migrants, però hi ha instruments importants, textualment, que ajuden en aquest sentit, com el monitoratge del discurs d'odi a través de les xarxes, i ha apuntat que "Espanya no és un país racista, però sí que hi ha racisme".

D'altra banda, ha retret l'actitud del PP i del seu líder, Alberto Núñez Feijoó, amb la designació de la vicepresidenta del Govern central, Teresa Ribera, com a vicepresidenta de la Comissió Europea i amb la gestió de la dana: "Estan exercint una oposició que no és la que mereix Espanya, és una oposició que no està a l'alçada del país".