Saiz emprèn un viatge a Barcelona centrat en els reptes actuals i la violència de gènere

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha emprès un viatge de tres dies a Barcelona centrat en els reptes actuals, en contacte amb els àmbits universitari i social, i la violència de gènere.
Com a primer acte de la seva agenda a Barcelona, la ministra va assistir dimecres a la cerimònia dels Premis Ondas, i divendres materialitzarà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, la signatura d'un conveni de col·laboració per intensificar la lluita contra els discursos xenòfobs i d'odi en les xarxes socials, informa el Ministeri en un comunicat aquest dijous.
Aquest dijous, Saiz protagonitzarà un diàleg amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), dins l'assignatura Nous reptes socials, del grau de Ciències Polítiques.
Allà, explicarà l'abast de les polítiques socials que impulsa el seu departament i abordarà mesures recents com la cotització de les pràctiques no remunerades i l'inici de la relació amb la Seguretat Social de cara a generar el dret a la futura pensió de jubilació.
A la tarda, tancarà l'acte de lliurament dels Premis Meninas, impulsats pel Ministeri d'Igualtat per reconèixer persones, entitats i institucions que destaquen pel seu compromís en la prevenció i atenció a la violència contra les dones.
I a la nit, Saiz pronunciarà el discurs de clausura de la cerimònia de lliurament de les beques que concedeix la Fundació Prevent per donar suport a la formació i inserció laboral de joves amb discapacitat.