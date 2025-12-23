Saiz sobre el desallotjament de Badalona (Barcelona): "És un exercici de racisme, xenofòbia i deshumanització"

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 23 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern central i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha assenyalat sobre el desallotjament dels migrants a Badalona (Barcelona) que "és un exercici de racisme, xenofòbia i deshumanització".
"I si vols ens referim al que està passant a Badalona amb un regidor, el senyor Albiol, del Partit Popular, un exercici clar de racisme i de xenofòbia i de deshumanització", ha assegurat Saiz en la la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha fet referència a "polítiques de la ultradreta i missatges de la ultradreta".
Un grup de veïns es va concentrar diumenge a la nit davant la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) per impedir l'acolliment d'una quinzena de desallotjats del B9.
La presència dels veïns va provocar moments de tensió i, cap a les 21 hores, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'hi va desplaçar per calmar els ànims i es va comprometre a negociar amb la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat.