Saiz demana abordar el debat de l'absentisme sent "rigorosos" amb el llenguatge i amb les dades

Assegura que una absència injustificada i una persona que està malalta "no són la mateixa realitat"
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha demanat abordar el debat de l'absentisme sent "rigorosos" amb el llenguatge i amb les dades, i ha assegurat que una baixa mèdica no és absentisme, durant la seva intervenció en la 39 edició dels Premis Pimec, que se celebra aquest dimecres al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Hi han participat també el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de Pimec, Antoni Cañete, i han estat presents, entre altres, el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern, Carlos Prieto.
"Hem d'abordar-ho amb rigor i amb evidències i, sobretot, dient cada cosa pel seu nom. Una absència injustificada i una persona que no pot treballar perquè està malalta no són la mateixa realitat", ha dit Saiz, que ha insistit que la baixa mèdica no pot equiparar-se automàticament amb frau o amb una falta de voluntat de treballar.
Per això, ha subratllat la importància d'analitzar les causes i actuar sobre elles, millorar la prevenció, agilitar els diagnòstics, gestionar millor les baixes i afavorir una reincorporació adequada a la feina: "Aquí les empreses també teniu un paper fonamental", ha assegurat Saiz, que ha destacat la prevenció de riscos laborals.
En aquest sentit, ha assegurat que les institucions han de posar les eines i ha destacat la necessitat de "que tots els actors estiguin més ben coordinats".
A més, ha afirmat que el que fan les institucions responsables és protegir a qui emmalalteix i millorar la gestió: "No són objectius contradictoris, al contrari. Una societat avançada ha de ser capaç de fer les dues coses alhora al mateix temps".
REGULACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Respecte al procés de regularització extraordinària, ha assegurat que enforteix el mercat laboral i la competitivitat empresarial: "La inclusió en l'ocupació formal d'aquests treballadors i treballadores no només reforça la cohesió social i democràtica, sinó que millora la productivitat i ens permet seguir creixent a un ritme més gran que qualsevol altra economia".
Així, ha dit que perquè aquest pla sigui un èxit han de comptar amb tota la ciutadania, amb les institucions catalanes, amb el teixit social i productiu "per poder plasmar tot el conjunt de mesures", que van des de la formació a la integració comunitària amb programes de reforç lingüístic i itineraris d'acompanyament educatiu per aconseguir la integració.
Saiz també ha posat en valor que les petites i mitges empreses són "el gran motor de l'economia, la principal font de riquesa i d'ocupació", i la major garantia de progrés social.