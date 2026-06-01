Saiz sobre un decret que prorrogui rebaixes a la llum i el gas: "Aviat tornarem a tenir un altre feedback"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern central, Elma Saiz, ha valorat aquest dilluns les mesures del seu executiu que estan contenint la inflació i s'ha referit a un nou decret que prorrogui les rebaixes fiscals a la llum i el gas: "Aviat també tornarem a tenir un altre feedback".
Així ha respost als periodistes després de la presentació d'un informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), preguntada per la petició de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, d'un decret "urgent" que prorrogui aquestes rebaixes.
Saiz ha recordat que fa dues setmanes hi va haver una reunió amb els agents socials per "posar en valor la bona resposta que s'ha donat i l'impacte per pal·liar els efectes" de la guerra de l'Iran, i ha defensat la manera de procedir del Govern central, amb polítiques públiques després d'escoltar i analitzar.