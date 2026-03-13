Saiz assegura que Espanya està molt més ben preparada davant la guerra a l'Iran

Diu que "no hi ha acord" per traspassar l'IRPF a Catalunya però que miren d'acostar posicions
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha assegurat aquest divendres que Espanya està molt més ben preparada davant les conseqüències de la guerra a l'Iran que amb la invasió russa a Ucraïna del 2022.
"El Govern central i la societat en el seu conjunt han fet els deures en tot allò que té a veure amb aquesta autonomia energètica, amb la diversificació de les fonts de subministrament", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en què ha enviat a la ciutadania un missatge de tranquil·litat i prudència.
Preguntada per quan aprovarà el Govern central les mesures contra l'increment de preus, ha expressat que "tan aviat com sigui possible" i ha assenyalat que hi ha dos nivells: el primer amb mesures estructurals --com accelerar la transició i autonomia ecològica-- i un segon que considera més quirúrgic per a sectors afectats per la pujada de preus, com l'agricultura o el transport.
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
Sobre la regularització de migrants, Saiz ha explicat que començarà "al voltant dels primers dies d'abril" i que estarà obert fins al 30 de juny i ha manifestat que no té por d'un col·lapse a les ambaixades.
"Treballarem per a un procediment que eviti col·lapses i que sigui tant telemàtic com presencial a diferents institucions, de la mà de les entitats. Estem dissenyant un procediment que sigui àgil i eficaç", ha dit.
Ha lamentat el discurs antiimmigratori d'algunes formacions polítiques i ha instat les comunitats autònomes a tenir una corresponsabilitat "plena" per donar resposta a les prop de 500.000 persones que regularitzaran la seva situació al país.
HODIO
Quant a la nova eina per lluitar contra l'odi en l'entorn digital, HODIO, presentada aquesta setmana, ha precisat que li ha semblat "molt cridaner i també positiu" que hagi aixecat polseguera.
"Als qui fan befa d'aquesta eina i d'aquesta feina per part del Govern central, els preguntaria si és que potser els molesta que s'intenti treballar perquè a les nenes que pengen una foto a TikTok la IA no les despulli o que al migrant que ve a desenvolupar el seu projecte de vida se li posi el focus en les xarxes socials com va passar a Torre Pacheco, denigrant-los amb discursos que deshumanitzen", ha dit.
CATALUNYA
Sobre el traspàs de l'IRPF per a Catalunya --que bloqueja la negociació pels pressupostos catalans--, ha afirmat que "no hi ha acord" i que treballen per trobar elements que puguin acostar les posicions.
Preguntada per la relació del Govern amb Junts --després de la seva ruptura amb els socialistes--, ha assegurat que l'executiu fa servir el diàleg "com una eina" i que mantindran la mà estesa als de Carles Puigdemont.