Saiz afirma que el traspàs de les polítiques d'immigració a Catalunya entrarà "dins" la Constitució

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha assegurat que la cessió de les polítiques d'immigració a Catalunya que forma part de l'acord del PSOE amb Junts perquè s'abstinguessin en la votació del decret òmnibus entrarà "dins el marc constitucional".

En una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press, ha recordat que la transferència és "un acord entre partits que s'haurà de treballar i desenvolupar en una llei orgànica", si bé no ha especificat com està el diàleg amb Junts.

Així mateix, ha insistit que la futura llei que confirmi la cessió de les competències d'immigració a la Generalitat ha de tenir "la seguretat jurídica del paraigua d'una llei orgànica" i ha dit que els acords, quan es tanquen, compten amb total transparència, textualment.

Saiz es va reunir dimecres amb la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, per abordar diversos assumptes de política migratòria com els terminis i la reforma del reglament d'estrangeria amb la participació de les comunitats autònomes.

Les titulars d'immigració estatal i catalana també van abordar els desafiaments comuns en matèria d'inclusió i aquest dijous Saiz s'ha reunit amb el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano.