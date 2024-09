Saiz acusa Feijóo de buscar reconciliar-se amb Vox per "copiar" la política migratòria de Meloni

L'imputa haver-se inventat un "acord fake" a Canàries i el convida a aclarir la seva postura



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha acusat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de buscar la reconciliació amb Vox per "copiar" la política migratòria de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"El senyor Feijóo busca la reconciliació amb Vox quan va escoltar la política migratòria de la senyora Meloni. Això és el que Feijóo està intentant copiar", ha opinat en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, la ministra s'ha referit a la reunió que va mantenir Feijóo amb Meloni i el vicepresident i ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, aquest dijous, dins la seva gira per buscar una "aliança europea" contra la immigració il·legal.

ACORD FAKE A CANÀRIES

"La política migratòria del Govern d'ultradreta de la senyora Meloni és radicalment oposada a una política migratòria que posi en el centre als drets humans", ha criticat Saiz, que ha assenyalat que se li posen els pèls de punta, en les seves paraules, imaginant-se el govern somiat del líder popular junt amb el de Vox, Santiago Abascal, com a vicepresident.

Sobre si el Govern central està disposat a acceptar alguna de les mesures del PP sobre la reforma de la llei d'estrangeria, ha retret als populars "ni tan sols" haver donat llum verda a la seva tramitació per debatre-la i, llavors, fer aportacions.

Per això, ha convidat a Feijóo a aclarir la seva postura en aquest sentit i l'ha acusat d'inventar-se un "acord fake" en el seu viatge a les Canàries, on el líder del PP va anunciar haver signat un acord amb el Govern canari sobre política migratòria que posarà a la disposició de l'Executiu central per assolir acords i, al seu judici, desbloquejar la situació.