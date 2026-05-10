Saif Abukeshek en aterrar a Barcelona: "El nostre camí només acaba de començar"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
L'activista Saif Abukeshek, alliberat després de ser detingut per Israel durant la Global Sumud Flotilla, ha dit aquest diumenge en aterrar a Barcelona que no pot cantar victòria però sí proclamar que hi ha un procés col·lectiu per Gaza i Palestina: "El nostre camí només acaba de començar", i ha agraït els suports de familiars i activistes.
"Avui estic arribant a Barcelona per preparar la meva maleta i en uns dies tornar a ajuntar-me amb els meus companys a Turquia", ha declarat als periodistes a l'Aeroport de Barcelona després de 10 dies a la presó de Shikma amb el seu company Thiago Àvila, després de la seva detenció el 30 d'abril en aigües internacionals.
"No som herois ni volem ser-ho. El que volem és que es parli, que s'expliqui el que està passant a Palestina tots els dies" i que els vaixells que porten armes al Govern d'Israel deixin de passar pels ports dels països, ha afegit.