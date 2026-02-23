Sagalés (Irta-CReSA) critica que el Ministeri "apuntés" al centre per la PPA sense proves

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'investigador de l'Irta-CReSA Joaquim Sagalés ha criticat que al desembre el Ministeri d'Agricultura "apuntés directament" al centre sense proves com a possible origen del brot de pesta porcina africana (PPA), malgrat que dos mesos després tres informes desmentissin la hipòtesi.
Així ho ha expressat aquest dilluns en una entrevista a 3Cat en la qual ha argumentat que la nota emesa pel Ministeri el passat 5 de desembre va suposar un "canvi de joc molt clar", en recordar que en aquell moment les línies d'investigació eren múltiples i estaven obertes.
"Un no apunta a una hipòtesi de manera tan clara si no té unes proves determinades", ha retret l'investigador, qui sosté que el virus podria haver estat circulant des del setembre o l'octubre, basant-se en la datació de les restes òssies trobades a la zona.
Sagalés ha advertit que la PPA no només és un problema sanitari, sinó també econòmic en al·legar que Espanya "exporta el 60% del que produeix i som el tercer o quart productor mundial".
Així mateix, ha subratllat la importància de treballar amb rigor per recuperar l'estatus de país lliure de la malaltia, tenint en compte que a Alemanya fa 5 anys que s'hi enfornten, i ha sostingut que era esperable que el brot s'expandís fora el radi inicial, per la qual cosa ha instat a reforçar les mesures de control de la PPA.