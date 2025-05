Sáenz de Santamaría es desvincula al Congrés de l'espionatge a Artur Mas amb el programa israelià Pegasus

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría ha negat aquest dilluns davant la comissió del Congrés que investiga l'operació Catalunya haver tingut coneixement de l'espionatge a l'expresident de la Generalitat Artur Mas amb el programa Pegasus o haver ordenat al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) res que "pogués contravenir la Constitució".

Ha estat en resposta al diputat de Bildu Jon Iñarritu, qui li ha preguntat sobre la informació publicada per Rac 1 que remet a un informe de Citizen Lab el qual assenyala que Mas va ser el primer espanyol espiat amb Pegasus a Espanya, el 2015, i que, segons aquest mitjà de comunicació, ho va ser per "raons polítiques".

Sáenz de Santamaría ha apuntat que desconeix "aquest informe, qui l'ha fet, les dades" què conté i que tampoc no en té "coneixements operatius". Això sí, ha dit que és "curiós" que aquest informe es publiqui just aquest dilluns, 10 anys després de les suposades escoltes, i coincidint amb la seva presència al Congrés i també amb la de Mas, que està citat davant la comissió aquesta tarda.

AJUSTAR-SE A LA DIRECTIVA NACIONAL SECRETA

"No vaig donar mai cap altra instrucció que no fos complir amb la Directiva Nacional d'Intel·ligència, d'acord amb la Constitució i les lleis. No li vaig donar mai una instrucció que fes res que pogués contravenir la Constitució, les lleis reguladores del centre i l'ordenament jurídic", ha sentenciat qui va ser la número dos del govern de Mariano Rajoy.

En tot cas, Sáenz de Santamaría ha destacat que aquesta Directiva Nacional d'Intel·ligència és "un document classificat" i que, com estableix la llei, ella va comparèixer al Congrés per informar de les seves activitats sempre que se la va requerir.

NEGA LA POLICIA PATRIÒTICA

La compareixent també ha negat l'existència de la policia patriòtica a la qual s'atribueix la fabricació de notícies contra líders independentistes catalans, a més d'haver donat instruccions perquè s'investigués Podem i els seus dirigents.

Així ho ha dit en resposta a la secretària general del partit morat, Ione Belarra, qui l'ha arribat a acusar de pretendre "fer-se la ximple" per negar que tingués coneixement d'aquests fets quan era la segona persona "més poderosa" del govern de Mariano Rajoy.

En aquest context, la compareixent també ha dit no haver sabut res de l'anomenat 'Informe PISA', contra l'aleshores líder de Podem Pablo Iglesias, i també haver ordenat la publicació d'aquell document.