Sabrià (ERC) veu "molt difícil" tirar enrere el Hard Rock i comportaria pagar compensacions

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha advertit que tirar enrere el projecte del complex turístic Hard Rock és molt difícil i comportaria que la Generalitat pagués compensacions "molt importants" a les empreses privades implicades.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li per l'absència del projecte en l'acord entre el Govern i el PSC-Units per als pressupostos de la Generalitat 2024 anunciat al matí, mentre que els comuns exigeixen retirar el projecte.

Sabrià ha recalcat que la tramitació del Hard Rock "ha de continuar; entre altres coses perquè, al final, és un acord entre privats i avui dia té una majoria al Parlament".