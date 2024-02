Sabrià (ERC) preveu que "caldran més indults" després d'aprovar la llei d'amnistia

Augura que alguns jutges buscaran noves causes contra independentistes

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, preveu que "caldran més indults" després d'aprovar la llei d'amnistia perquè alguns jutges buscaran noves causes que no contempli el text.

En una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que "la repressió continuarà" des de la judicatura cap a l'independentisme.

"S'inventen les coses, és evident", ha recalcat Sabrià, qui ha criticat que tothom sap que en les protestes després de la sentència de l'1-O no hi va haver terrorisme però els jutges sempre trobaran gent nova a qui imputar, en les seves paraules.

Sabrià ha retret novament a Junts que no pensés que alguns jutges intentarien tombar l'amnistia: "Sabem que a l'Estat espanyol hi ha jutges de Vox? Sí. Que estan absolutament polititzats? És clar. I que intentarien que no s'apliqués? També".

A més a més, ha advertit els postconvergents que "no sempre es té dues oportunitats", en referència al seu 'no' a l'amnistia en el ple del Congrés de dimarts passat, un acte que Sabrià troba molt naïf la manera amb la qual ho van explicar, textualment.