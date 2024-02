Sabrià (ERC) diu que es lluitarà cas per cas amb l'amnistia i veu "molt naïf" l'actitud de Junts

Respon a Borràs que no té sentit que tothom entri en l'amnistia si suposa fer-la "explosionar"

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha afirmat que potser hauran de "lluitar cas per cas" amb la llei d'amnistia i ha criticat l'actitud, a parer seu, "molt naïf" de Junts respecte als jutges.

"Es pot blindar la norma? No, no es pot blindar. Pot ser robusta? Sí. Blindada de garanties absolutes, no. Potser haurem de lluitar cas per cas", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Així mateix, ha assenyalat que ERC vol que l'amnistia "funcioni en tots els casos oberts" i ha assegurat que per això han treballat per fer una norma prou robusta.

JUNTS I BORRÀS

Preguntat sobre per què Junts no va donar suport a l'amnistia en el ple del Congrés de dimarts, ho ha qualificat d'error i ha criticat que li sembla "molt naïf" que no preveiessin que hi hauria molts jutges disposats a foradar la llei, en les seves paraules.

Respecte a les declaracions dijous de la presidenta de Junts, Laura Borràs, sobre incloure tothom en l'amnistia, ha argumentat que si això comporta que la llei "pugui explosionar als dos dies", no té sentit.

Concretament, Borràs va afirmar dijous que Junts ja treballa perquè l'amnistia inclogui el màxim de gent possible: "Perquè jo no vull mirar als ulls algú que em digui, mira, és que jo hi podria haver entrat i com us heu rendit, no hi entro".

"Em sembla que el que diu Borràs no se sosté gaire o no se sosté gens", ha resolt Sabrià, que ha indicat a la líder postconvergent que si ha fragmentat contractes, textualment, no li toca entrar en la llei d'amnistia.

PRESSUPOSTOS

Sobre els pressupostos de la Generalitat 2024, Sabrià ha acceptat que amb el PSC van "una mica millor" que amb la resta de partits, si bé ha reiterat que tant la CUP, Junts com els comuns tenen la documentació a la seva disposició.

I preguntat pels pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha afirmat que "estaria bé que tothom tingués pressupost", si bé ha matisat que quan es parla de vincular pressupostos, algú s'enfada, textualment.

Així mateix, ha assenyalat que tancar els pressupostos de Catalunya, pels quals segons ell van començar les negociacions abans de la investidura, farà que "tot sigui més fàcil".