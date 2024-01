Sabrià (ERC) defensa els canvis en el Govern: "L'operació cosmètica" la fan Junts i el PSC

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, ha defensat els canvis en el Govern anunciats dimarts pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha criticat que "l'operació cosmètica" la fan Junts i el PSC.

"Si em fessin parlar d'operacions cosmètiques, em venen al capdavant d'altres, que és el costum de la dreta catalana de canviar-se el nom del partit cada any", en referència a Junts, ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a 3Cat recollida per Europa Press.

També ha afirmat que una operació cosmètica li sembla que és "tenir un 'governet' alternatiu per jugar els caps de setmana", en referència als socialistes catalans, i ha defensat que el Govern té tot el dret de reforçar-se de la manera que convingui.

Sabrià ho ha dit després que el portaveu de Junts va qualificar de "retoc cosmètic en clau electoral" els nomenaments com a vicepresidenta de la Generalitat de qui era consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i del mateix Sabrià, abans director de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació.

Preguntat pels pressupostos del 2024, ha defensat que "mai no havia passat que s'aprovessin comptes cada any, com en aquesta legislatura" i ha dit estar segur que tiraran endavant i que tots els partits seran capaços de mirar pel bé dels ciutadans a l'hora de la veritat, textualment.