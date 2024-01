Sabrià (ERC) atribueix el seu nomenament a "dir coses que el president no diria"

Defensa fusionar les taules amb el PSOE: "Tres taules no és la millor solució, la millor és una"



BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, ha atribuït el seu nomenament a "dir coses que el president no diria, no per encàrrec, sinó també per tarannà i forma de fer", en referència al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En una entrevista d'aquest dijous a 'El Periodico' recollida per Europa Press, ha defensat els canvis al Govern per afegir-li "més veus" i procurar que s'expliqui encara més, i ha assegurat que quan toqui aixecar el to, l'aixecaran, textualment.

En preguntar-se-li perquè ERC anunciés a Aragonès com a candidat del partit per a les properes eleccions catalanes, ha defensat el moviment "no tant per una necessitat d'ERC, sinó perquè hi havia cada vegada més preguntes" i no volien alimentar rumors.

Respecte a l'aprovació dels Pressupostos de 2024, Sabrià ha defensat les afinitats que a ERC tenen amb la CUP i els comuns, i ha apuntat que PSC i Junts s'assemblen cada vegada més: "Entre el projecte del PSC i el projecte de Junts veiem massa poques diferències. El PSC té d'esquerra cada vegada menys i els dos projectes s'assemblen cada vegada més".

En aquest mateix sentit, ha criticat quan el PSC ha de triar entre Catalunya i el PSOE, sol triar el PSOE, i ha assenyalat que a Junts "tenen tota la documentació, tenen les propostes --sobre els pressupostos--, però els costa".

NEGOCIACIÓ

En preguntar-se-li per les taules de negociació d'ERC i Junts amb el PSOE i per la taula de diàleg, Sabrià ha defensat fusionar-les: "Tres taules no és la millor solució, la millor és una i, per tant, crec que que el temps ens anirà portant cap a aquí".

Així mateix, respecte als acords amb el PSOE per a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, i per a la votació dels tres reials decrets, ha asseverat que als socialistes "tot el que no sigui 'café para todos' li genera una situació incòmoda".

No obstant això, ha afirmat que estarà "encantat" que una altra comunitat puguin gestionar noves competències si tenen la capacitat.