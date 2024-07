Sabrià dimiteix com a viceconseller pels cartells de Maragall tot i que nega la seva implicació en el cas

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions i exvicesecretari de Comunicació d'ERC, Sergi Sabrià, ha dimitit del seu càrrec al Govern arran de la polèmica pels cartells difamatoris contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l'exlíder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, i la malaltia d'Alzheimer i que van sortir de les files dels mateixos republicans: "No ho faig perquè sigui culpable de res".

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dijous, després que la direcció d'ERC va obrir una investigació interna pel cas d'aquests cartells, i ha assegurat que dimiteix perquè és "la millor aportació a un projecte" com ERC.

"Avui plego per no servir de distracció per als temes que aquesta organització ha d'afrontar, poder tornar a iniciar nou cicle guanyador", ha subratllat Sabrià, que ha afegit que la seva sortida pot rebaixar la tensió en el partit, que assegura que és el que alguns busquen des de fa molt temps.