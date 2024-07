Sabrià dimiteix com viceconseller després dels cartells de Maragall encara que nega la seva implicació

Nega que hi hagi una estructura de comunicació paral·lela, encara que reconeix campanyes "properes a l'activisme"



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, ha dimitit del seu càrrec en el Govern després de la polèmica pels cartells difamatoris contra l'ex-president de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l'exlíder dels republicans en l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, i la malaltia d'Alzheimer i que van sortir de les files republicanes, encara que ha negat la seva implicació.

En una roda de premsa aquest dijous a la seu d'ERC, i a la qual ha acudit el mateix Ernest Maragall, el també exvicesecretari de Comunicació d'ERC ha assegurat no dimiteix perquè està relacionat amb els cartells: "No ho faig perquè sigui culpable de res, perquè no ho soc".

La compareixença de Sabrià, en la qual estava visiblement emocionat, es produeix després que la direcció d'ERC obrís una investigació interna pel cas d'aquests cartells, i ha explicat que dimiteix perquè és "la millor aportació a un projecte que s'està esquerdant".

"Avui em marxo per no servir de distracció per als temes que aquesta organització ha d'afrontar: repensar-se, renovar-se, adaptar-se a uns nous temps que són sempre canviants, i poder tornar a iniciar nou cicle guanyador", ha subratllat Sabrià, que ha afegit que la seva sortida pot rebaixar la tensió en el partit, que assegura que és el que alguns busquen des de fa molt temps.

"Jo no vaig aprovar mai una acció com la dels cartells de l'Alzheimer", ha subratllat Sabrià, que ha negat sentir-se culpable per això, després del que ha agraït la presència a la sala de Maragall, i ha explicat que va informar a l'adreça del partit quan va saber del cas.

A JUNQUERAS LI VA ARRIBAR LA INFORMACIÓ

Sabrià ha detallat que no va informar personalment a l'exlíder d'ERC, Oriol Junqueras, del cas perquè no ha parlat amb ell des de "la nit electoral de les espanyoles", en al·lusió a les eleccions generals de 2023, però ha afegit que li consta que li va arribar la informació.

Ha explicat que la seva prioritat ha estat ser útil a Catalunya des d'ERC: "He donat un cop de mà quan hi ha hagut que ajudar a qui no ha estat a l'alçada de la responsabilitat que li havien encarregat, o potser no tenia suficient capacitat per fer-ho", ha detallat.

"NOVA ETAPA"

Ha recordat que fa un mes va dir que abandonaria la primera línia política quan es formés un nou Govern, i ha defensat que va prendre aquesta decisió "amb l'esperança que aquesta sortida ajudés a obrir una nova etapa".

Sabrià ha sostingut que la seva intenció era obrir una nova etapa professional i vital, encara que ha criticat que "hi ha hagut qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible" dins del partit.

Ha apostat per la renovació del partit, amb altres noms i altres cares, per tornar a obtenir victòries, i ha assenyalat que la conclusió que treu de tot això és que "desgraciadament hi ha a qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania, només l'ambició i el desig personal de controlar una organització".

El ja exviceconseller ha desitjat que la seva dimissió serveixi "per fer més evident que mai els veritables interessos de tots aquells" que assegura que li volen fora, encara que ha descartat donar noms o dir si es refereix explícitament a Junqueras, en ser preguntat per això.

"Ara ja tenen el que volien. Jo només els puc demanar una cosa des d'aquí: que deixin de fer mal a l'organització", i ha assegurat que ERC sempre serà un projecte col·lectiu i mai el d'una sola persona.

NEGA UNA ESTRUCTURA PARAL·LELA

Sabrià també ha negat que hi hagi una estructura paral·lela dins del partit, però ha afegit que hi ha "molts tipus de campanyes, unes amb logos i unes altres que són molt properes a l'activisme", però ha subratllat que totes són conegudes i finançades amb transparència.

Ha reconegut que una d'aquestes campanyes va consistir a enviar mariachis a la seu de Junts quan estaven decidint sobre la sortida del Govern de coalició liderat per Pere Aragonès, i ha assenyalat que aquest tipus de campanyes són habituals.

També ha enumerat campanyes com omplir Catalunya de lemes de 'Free Junqueras', "inventar-se 'La Fàbrica' de Rufián", o que apareguin usuaris de Rodalies vestits amb disfresses de sardines dins dels trens per criticar la gestió de Renfe, ha detallat.

Preguntat sobre per què hi ha empreses que presumptament han fet pagaments a militants per fer accions per encàrrec en aquest tipus de campanyes, Sabrià ha respost que la majoria de les campanyes tenen una "empresa col·laboradora", i ha subratllat textualment que totes les factures estan en la web d'ERC i que està tot registrat.