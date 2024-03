Sabrià demana que els Comuns "recapacitin" la seva posició sobre els pressupostos pel Hard Rock

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha demanat aquest dilluns als Comuns "que recapacitin" la seva posició en relació amb els pressupostos de la Generalitat 2024, ja que els de Jéssica Albiach es neguen a donar suport als comptes si l'executiu català no rebutja el projecte del complex turístic del Hard Rock.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, Sabrià ha recordat que els Comuns han aprovat anteriorment altres comptes catalans en què "hi havia recursos destinats al Hard Rock", i ha reiterat que els del 2024 no destinen cap partida al complex, el pla director urbanístic (PDU) del qual no es pot frenar, segons Sabrià.

El viceconseller ha acceptat que el projecte d'aquest complex al Camp de Tarragona no és el model del Govern, però "és un projecte que ha anat tirant endavant".