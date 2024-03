Sabrià assegura que l'amnistia té totes les garanties però preveu una "batalla jurídica"

Creu que hi ha alguns jutges que tenen "el mal costum" de militar a Vox

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha assegurat que el text de la llei d'amnistia acordat té totes les garanties jurídiques, però ha afegit: "Això no vol dir que no comenci una batalla jurídica".

Així s'ha expressat aquest dijous en una entrevista a La Xarxa recollida per Europa Press, en la qual ha celebrat que el text "està absolutament blindat", tot i que ha assenyalat que anteriorment ja era un text --textualment-- robust.

"Creiem que prou fort com per defensar-nos d'uns magistrats espanyols que tenen el mal costum, una part, de militar a Vox directament", ha sostingut.

Així mateix, ha afirmat que després de l'amnistia comença "un canvi de fase i nous reptes per a Catalunya" i començar a poder parlar de posar les urnes, en les seves paraules.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Preguntat per si, després de l'acord d'amnistia, milloraran les relacions entre ERC i Junts per poder arribar a un acord per als pressupostos de la Generalitat, Sabrià ha assenyalat que li agradaria i que "seria bo sobretot per a Catalunya".

"Crec que són polítiques que compartim tots, per tant, quan no hi ha la majoria es veu més com un tema partidista que per una altra cosa", ha afegit, i ha apuntat a una reunió amb Junts aquest mateix dijous a la tarda per continuar negociant els comptes.

Respecte al Hard Rock, principal escull per a un acord amb els Comuns, ha reiterat que "no és el projecte d'aquest govern" ni d'ERC, però ha sostingut que és, a parer seu, més una excusa que una altra cosa.