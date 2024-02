Sabrià assegura que ERC no farà president Illa (PSC) "en cap cas"

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha assegurat que ERC no donarà suport "en cap cas" al líder del PSC, Salvador Illa, per ser president.

Sabrià ha apuntat que el següent president de la Generalitat de Catalunya "serà Pere Aragonès", ja que el seu projecte passa per aconseguir més diputats i governar sols, ha afirmat en una entrevista aquest dimecres a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press.

"Si Illa fos el pròxim president no hi hauria referèndum, ni tot el traspàs dels trens, ni finançament singular", ha afegit.

Sabrià ha reivindicat que, perquè Catalunya avanci, no es pot "tenir un president del PSC", sinó algú que defensi el país del Govern espanyol, per a la qual cosa, a parer seu, Illa no és útil.

En referència al pacte entre el Govern i el PSC que encarrila l'aprovació dels pressupostos del 2024, ha defensat que l'executiu català arriba a acords "amb qui té ganes de parlar".