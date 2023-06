Sabater (Guanyem Badalona) insta a "una refundació de les esquerres" i a renovar lideratges

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Guanyem a Badalona (Barcelona) i diputada de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha instat aquest dimecres a una "refundació de les esquerres" i a una renovació de lideratges després de les eleccions del 28 de maig.

En una entrevista de Badalona Comunicació recollida per Europa Press, Sabater ha explicat la victòria per majoria absoluta del candidat del PP, Xavier García Albiol, per "la desafecció" dels ciutadans.

Sabater, exalcalde de Badalona i l'única regidora que ha aconseguit representació de la seva formació, ha afirmat que assumirà la responsabilitat que li han encarregat, però ha insistit en la recerca de nous lideratges.