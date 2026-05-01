Sabadell tanca la venda de TSB a Santander per 3.300 milions i abonarà el 'macrodividend' el 29 de maig

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha formalitzat la venda del britànic TSB a Banco Santander per 2.863 milions de lliures (3.319 milions d'euros), una vegada rebudes totes les autoritzacions pertinents dels supervisors i reguladors, informa el banc català aquest divendres en un comunicat.
El preu de venda acordat han estat els 2.650 milions de lliures pactats inicialment (3.072 milions d'euros), a més dels 213 milions (247 milions d'euros) de valor net tangible que s'han generat des que es va acordar l'operació.
"Hem tancat una operació molt rellevant per al sector financer britànic. TSB és avui una història d'èxit a Regne Unit gràcies a l'excel·lent feina que ha desenvolupat tot l'equip els últims anys", ha dit el fins ara conseller delegat de TSB i proper conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol.
Els últims dies, Santander ja havia indicat que havia rebut el vistiplau dels reguladors per a l'autorització i que s'anava a tancar pròximament. L'altra gran operació pendent, que és la compra de Webster als Estats Units, està previst que es tanqui el tercer trimestre.
En haver-se tancat ja l'operació, el banc català ha anunciat que distribuirà entre els seus accionistes el 'macrodividend' vinculat a la venda que va prometre en el seu moment. L'abonament serà de 50 cèntims per acció i es pagarà el 29 de maig.
Aquest dividend extraordinari, sumat als dividends que repartirà l'entitat i els programes de recompra i amortització d'accions, situarà la retribució total als accionistes en 6.450 milions d'euros per al període 2025-2027.
L'operació genera a Sabadell una plusvàlua de 400 punts bàsics de capital, encara que s'acabarà reduint una vegada s'aboni el dividend. Així mateix, s'ha generat una plusvàlua a nivell comptable de 300 milions d'euros, una vegada considerats tots els impactes de l'operació.
Banc Sabadell va adquirir l'entitat britànica el 2015. Des d'aleshores, ha augmentat el seu llibre de crèdit des dels 26.400 milions (30.607 milions d'euros) fins als 36.300 milions de lliures (42.084 milions d'euros) al tancament de 2025, al mateix temps que ha millorat la seva ràtio d'eficiència del 80% al 66% i ha elevat la seva rendibilitat (ROTE) del 5,3% al 12,6%. En aquest temps, Banc Sabadell ha percebut en aquesta dècada més de 600 milions d'euros en dividends de la seva filial.
En la transacció, també s'han traspassat a Santander UK altres instruments de capital i valors no vençuts, emesos per TSB i subscrits per Banc Sabadell, per un import d'1.217 milions de lliures (1.411 milions d'euros).
Banc Sabadell s'ha compromès amb Banc Santander a no competir al mercat britànic durant els 24 mesos següents al tancament de l'operació. Mantindrà la sucursal que té a Regne Unit amb la qual recolza les empreses en els seus negocis en l'exterior, i també podrà seguir operant en aquest mercat a través de la divisió de banca corporativa (CIB).