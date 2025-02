Sabadell, sobre el retorn a Catalunya: "És el lloc correcte quan ja no hi ha amenaça d'inestabilitat"

MADRID 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha afirmat que Catalunya és "el lloc correcte" per tenir-hi la seu social "quan ja no hi ha amenaça d'inestabilitat".

Fa dues setmanes, Banc Sabadell va aprovar el retorn de la seva seu social a Catalunya procedent de la Comunitat Valenciana, on l'havia mogut l'octubre del 2017 per la inestabilitat generada al voltant del procés independentista català.

En unes declaracions davant d'agències espanyoles i internacionals per detallar els resultats del 2024, González-Bueno ha explicat que l'entitat va moure la seu social en un moment en què "hi havia mar de fons". "Hem tornat a Sabadell i no hi ha hagut enrenou. És la prova que el lloc on vam estar durant 140 anys i on pertanyem és el lloc correcte", ha defensat.

Ha recalcat la idea que Sabadell és el "lloc correcte" per al banc un cop l'amenaça d'inestabilitat "ja no existeix" i el retorn no és percebut pels clients com una amenaça.