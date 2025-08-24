El Sabadell reparteix 370 milions d'euros entre els seus accionistes divendres vinent

A conseqüència d'aquest dividend, el BBVA haurà d'ajustar el preu de la seva opa
MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -
El Banc Sabadell repartirà un dividend de 0,07 euros per acció a compte dels resultats del 2025 aquest divendres, 29 d'agost.
En total, té previst repartir uns 370,1 milions d'euros entre els seus accionistes, la qual cosa suposa un 37% dels beneficis aconseguits fins al primer semestre, de 975 milions d'euros.
Aquest pagament ordinari s'inclou en el pla de remuneració a l'accionista per al període 2025-2027 que el banc va presentar a finals de juliol com un full de ruta en solitari davant de l'opa que el BBVA vol llançar pel mateix Sabadell.
En total, el Sabadell preveu repartir uns 6.300 milions d'euros fins al 2027, una xifra equivalent a més del 40% de la seva capitalització borsària actual.
Aquests 6.300 milions, que es distribuiran mitjançant dividends en efectiu i recompres d'accions, inclou la distribució del 60% dels beneficis assolits en el període, el repartiment de tot el capital que excedeixi del 13% i un dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros per la venda de TSB, subjectes totes dues accions --el repartiment de dividend extraordinari i la venda-- a aprovació dels accionistes el pròxim 6 d'agost.
Per al 2025, el banc planeja repartir 1.300 milions d'euros amb càrrec a l'exercici actual mitjançant dividends en efectiu i recompra d'accions. Al primer dividend a compte, pagable divendres vinent, 29 d'agost, s'hi uniran uns altres dos d'ordinaris, segons les previsions del Sabadell i seguint la política de remuneració aprovada en l'última junta d'accionistes: un el 29 de desembre i un altre a abonar entre març i abril del 2026. A això s'unirà el repartiment de l'excés de capital.
Per als dos exercicis següents, 2026 i 2027, el Sabadell estima que remunerarà els seus accionistes amb almenys 2.500 milions d'euros.
Paral·lelament, l'entitat dedicarà un total de 1.002 milions d'euros a programes de recompra d'accions, dels quals ha executat fins al moment un 85%. Aquest programa, segons explica l'entitat, té com a objectiu reduir el capital social del Banc Sabadell mitjançant l'amortització de les accions pròpies recomprades, la qual cosa fa que "cada accionista sigui propietari d'un percentatge superior del banc i, per tant, tingui dret a percebre una part superior dels beneficis".
AJUST EN L'OFERTA DE BBVA
Aquest pagament també obligarà el BBVA a ajustar de nou el preu que vol oferir en la seva opa pel Sabadell. Així, l'intercanvi passarà a ser d'una acció de nova emissió del BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 euros per acció a canvi de 5,5483 accions del Sabadell. Fins ara, el nombre de títols de Sabadell era de 5,3456.
Es tracta d'un ajust automàtic previst en l'anunci de l'opa que el BBVA va fer el maig del 2024. Segons estableix aquell document, els dividends del Sabadell suposaran un canvi en l'intercanvi d'accions, mentre que els dividends del BBVA suposaran afegir un pagament en efectiu d'igual import.
Amb aquesta és ja la tercera vegada que el preu de l'oferta s'ha adaptat des que es va conèixer la intenció del BBVA de llançar l'oferta.