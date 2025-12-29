Sabadell reparteix 370 milions d'euros aquest dilluns entre els seus accionistes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Banc Sabadell ha repartit aquest dilluns el seu segon dividend a compte dels resultats de 2025 de 0,07 euros per acció, que en total suposa un repartiment de 370 milions d'euros.
Aquest pagament se suma al que ja va realitzar el banc el passat 29 d'agost, també de 0,07 euros. En conjunt, sumen un pagament de 740 milions d'euros que representen el 46% dels beneficis registrats fins al setembre.
L'entitat encara ha de repartir un altre dividend més a compte dels resultats de l'exercici, seguint la seva política de remuneració a l'accionista que va aprovar en la darrera junta d'accionistes, un moment marcat per la fallida OPA del BBVA. Aquest tercer dividend es distribuirà entre el març i abril del 2026.
L'actual pla de remuneració a l'accionista per al període 2025-2027 contempla un repartiment total de 6.300 milions d'euros. Aquesta xifra, que es distribuirà mitjançant dividends en efectiu i recompra d'accions, inclou la distribució del 60% dels beneficis assolits en el període, el repartiment de tot el capital que excedeixi del 13% i un dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros per la venda de TSB.
Només per a l'exercici del 2025, el banc planeja repartir 1.300 milions d'euros mitjançant dividends en efectiu i recompra d'accions. Pels dos següents exercicis, el 2026 i el 2027, Sabadell estima que remunerarà els seus accionistes amb almenys 2.500 milions d'euros.