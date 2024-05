Sabadell preveu recolzar-se en TSB quan la retallada de tipus comprimeixi el marge d'interès a Espanya

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell preveu recolzar-se en els ingressos que generi la seva filial britànica, TSB, quan la prevista baixada de tipus oficials per part del Banc Central Europeu (BCE) pressioni el marge d'interès a Espanya, segons han traslladat els directius de l'entitat.

El conseller delegat de l'entitat, César González-Bueno, va ressaltar en la presentació de resultats de l'entitat el benefici que la diversificació suposarà per al grup el 2025, quan ja es desestimin les carteres de préstecs variables a Espanya davant les retallades que previsiblement --l'entitat preveu tres baixades el 2024 i tres més el 2025, seguint la corba 'forward' d'analistes-- aplicarà el Banc Central Europeu (BCE).

González-Bueno va sostenir que la cartera de crèdits variables és més baixa que la d'altres competidors, si bé confia que l'avanç del marge d'interessos del TSB compensi la caiguda a Espanya i ajudi a mantenir el marge de tot el grup.

"Creiem que l'avanç en el marge d'interessos que s'hauria de produir al Regne Unit el 2025 ens ha d'ajudar a mantenir el marge d'interessos del grup", va explicar.

TSB va completar el primer trimestre del 2024 amb un benefici net individual de 38 milions de lliures (44 milions d'euros), un 30,7% menys en la comparativa interanual. D'aquesta manera, la contribució positiva als comptes del grup va ascendir a 46 milions d'euros, un 14,6% menys.

La filial va reduir un 29,9% el marge recurrent en la comparativa interanual, fins a 70 milions de lliures (81 milions d'euros). El marge d'interessos va descendir un 10,9%, fins a 238 milions de lliures (277 milions d'euros) interanual. No obstant això, davant el quart trimestre del 2023 es mostra estable gràcies a volums crediticis més elevats. Quant a les comissions netes, van pujar un 3,1% en taxa interanual, fins a 25 milions de lliures (29 milions d'euros).

Sobre els resultats, González-Bueno va explicar que, malgrat el descens del 14,6% en la contribució de TSB a Sabadell en taxa interanual, en taxa trimestral va pujar un 34,8%, ja que en el quart trimestre es van comptabilitzar les provisions necessàries per dur a terme una reestructuració de costos en la filial.

"L'any 2024 és de transició per TSB. Ara hi ha compressió de marges per la metodologia 'caterpillar' al Regne Unit, la qual cosa provoca que els bancs no es beneficiïn de les pujades de tipus immediatament, sinó que a través de 'swaps' es reparteixen al llarg del temps. Això fa que les perspectives per a la segona meitat del 2024 i, sobretot, per al 2025, 2026 i 2027 siguin molt més positives que les actuals", va explicar.

D'aquesta manera, Sabadell espera que el compte de resultats de TSB comenci a millorar en la segona part del 2024 gràcies a la millora en el marge d'interessos, a una estabilització del volum de comissions i a la reducció de costos després d'aplicar el pla de reestructuració. A més, preveu que es mantingui estable el cost del risc i que, en últim terme, creixi el benefici.

De fet, Sabadell va detallar que la rotació de préstecs hipotecaris al Regne Unit és "molt més ràpida" que a Espanya, per la qual cosa el volum de nova producció ja va augmentar un 0,7% en taxa trimestral, un increment que podria continuar en els següents trimestres, seguint les dades de demanda de crèdit hipotecari que té entitat.

El director financer, Leopoldo Alvear, també va donar suport a les paraules de González-Bueno en indicar que el marge d'interessos de TSB va aconseguir el seu pic el primer trimestre del 2023, raó per la qual es va produir una caiguda del 11% en el primer trimestre del 2024 en taxa interanual.

Va explicar que aquesta disminució del marge representava uns 24 milions lliures (28 milions d'euros) menys entre un període i un altre que, després de recuperar-se en altres partides com la de provisions, finalment es redueix a un impacte de 12 milions de lliures (14 milions d'euros) en el benefici net.

"Per què som optimistes de cara a la segona part de l'any? Bé, perquè creiem que el marge també ha tocat terra. Va fer pic el primer trimestre del 2023, però va tocar terra també en el quart trimestre del 2023. Per tant, a partir d'aquí pensem que el marge pujarà lleugerament", va traslladar.

Durant la primera part de l'any el marge d'interessos tindrà dificultats per remuntar, però la previsió de Sabadell és que millori en la segona part de l'any, seguint aquesta recuperació dels volums de crèdits hipotecaris.