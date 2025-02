El Sabadell presenta davant la CNMC les seves al·legacions a l'OPA de BBVA

MADRID 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha presentat aquest divendres davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) les seves al·legacions a l'OPA de caràcter hostil que BBVA vol llançar sobre l'entitat vallesana, segons han informat fonts pròximes a l'operació a Europa Press atès que el Sabadell no ha volgut fer comentaris.

En les darreres setmanes, el banc ja ha deixat entreveure quines són algunes de les seves peticions a la CNMC durant la fase 2 de l'anàlisi de l'operació. D'una banda, el conseller delegat, César González-Bueno, ha demanat que els 'remedies' o condicions que s'imposin en l'operació tinguin caràcter estructural, és a dir, que vagin més enllà d'un termini temporal, per exemple, 18 mesos.

També ha rebutjat la metodologia per analitzar l'operació que està fent servir la CNMC per codis postals, que seria la mateixa que es va utilitzar per a la fusió entre CaixaBank i Bankia. En canvi, el banc ha manifestat diverses vegades que s'estima més basar-se en la metodologia que fa servir la Comissió Europea en l'anàlisi de fusions i que es va utilitzar en l'operació entre TSB i Lloyds.