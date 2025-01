El Sabadell planteja fer la primera junta d'accionistes després del retorn a Catalunya el 20 de març

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El Banc Sabadell planeja celebrar la seva primera junta d'accionistes a Sabadell (Barcelona) després de tornar la seva seu a Catalunya el proper 20 de març, han explicat fonts coneixedores a Europa Press i ha avançat 'El Periódico' aquest divendres.

En tot cas, la data definitiva haurà de ser aprovada pel consell d'administració de l'entitat i podria canviar per temes d'agenda.

Serà la primera junta d'accionistes que el banc fa a Catalunya des de març de 2017, ja que les últimes set s'han realitzat a Alacant, ciutat on va situar la seva seu social a l'octubre de 2017 a causa del 'procés' independentista català.

RETORN D'EMPRESES

Banc Sabadell és la primera empresa cotitzada a l'Ibex 35 que va moure la seva seu social l'any 2017 que pren la decisió de retornar-la a Catalunya.

Preguntades per Europa Press aquesta setmana, grans empreses que també van sortir de Catalunya en 2017 com CaixaBank, Criteria, Cellnex, Naturgy o Planeta han declinat fer comentaris sobre un possible retorn.

El passat 3 de desembre la cimentera Molins també va aprovar retornar la seu social a Catalunya, després d'ubicar-la a Madrid l'any 2017.

Altres empreses que han decidit retornar el seu domicili social a Catalunya han estat a Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), al setembre de 2018; Red Points, al juny de 2023, i Laboratorios Ordesa, a l'octubre de 2023.