Sabadell, Logista i Grifols, les cotitzades de l'Ibex-35, que repartiran més de 547 milions a l'agost

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El Banc Sabadell, Logista i Grifols distribuiran una mica més de 547,65 milions d'euros en dividends als seus accionistes aquest mes. En concret, el Sabadell té previst repartir uns 370,1 milions, mentre que Grifols en pagarà 102 milions i Logista n'abonarà 74 milions.
Grifols inaugurarà els pagaments del mes el dimecres 13 d'agost a compte dels resultats de l'exercici 2025, retribuint els inversors amb 0,15 euros bruts per acció. L'empresa d'hemoderivats disposa de dos tipus d'accions: les tipus de A i les tipus de B; les primeres són les que cotitzen a l'Ibex-35, mentre que les segones ho fan al mercat continu.
A partir de l'11 d'agost (data 'ex date') les accions de Grifols no es negociaran amb dret a dividend. L'import net per acció, després de la retenció del 19%, serà de 0,1215 euros per títol.
A aquesta empresa se suma Logista, que distribuirà un dividend de 0,56 euros per acció el dijous 28 d'agost. D'aquesta manera, la data exdividend serà el 26 d'agost, de manera que a partir d'aquest dia les accions no tindran dret a cobrament.
El Banc Sabadell tancarà els pagaments de l'estiu de l'Ibex-35, retribuint els seus accionistes amb 0,07 euros bruts per acció el divendres 29 d'agost. Només tindran dret a dividend els que adquireixin les accions abans del 27 d'agost.