Sabadell justifica la venda de TSB per les "molt escasses sinergies" d'operar a Espanya i el Regne Unit

Creu que reduiria la bretxa entre la seva valoració borsària i la d'entitats com CaixaBank o Bankinter

Banc Sabadell justifica la venda de la seva filial britànica TSB a Santander per 2.650 milions de lliures (3.100 milions d'euros) per la "complexitat" d'operar principalment a dos mercats geogràfics "diferents", Espanya i el Regne Unit, amb "molt escasses sinergies operatives" i de costos i escala "diferents", segons l'informe justificatiu que s'ha remès als accionistes per a la primera junta del 6 d'agost.

Afegeix a això l'exposició al risc de l'evolució del tipus de canvi entre l'euro i la lliura, elements que "podien dificultar" la percepció pels analistes i el mercat del valor conjunt del Grup Banc Sabadell.

L'informe, que inclou les opinions favorables a la venda dels assessors de Sabadell en l'operació, Goldman Sachs i Morgan Stanley, assenyala que l'operació dona per finalitzat un "procés de reflexió" que ha fet el banc català sobre la seva presència al Regne Unit.

La venda és, per tant, un pas en la simplificació de l'estratègia de Sabadell que li permet enfocar-se en el negoci espanyol, encara que mantenint la presència a Mèxic i en "altres països menys rellevants". "Després de l'operació, Banc Sabadell centraria els seus esforços en el creixement de la seva franquícia al mercat espanyol", afegeix.

"Espanya és un mercat atractiu, amb unes perspectives macroeconòmiques favorables i l'estabilitat que li brinda la seva pertinença a la Unió Europea i a la zona euro, sent la quarta economia de la UE. En els últims anys la trajectòria de l'economia espanyola ha estat molt positiva, amb un creixement sostingut del producte interior brut superior al de la mitjana de països de la Unió Europea i una progressiva reducció de la inflació i del nivell de desocupació. Les previsions apunten a la continuïtat d'aquesta evolució en els anys entrants", exposa als seus accionistes.

Creu que la desinversió a TSB li permetria tenir més previsibilitat del seu acompliment i una comparació "molt més directa i senzilla" amb la resta d'entitats de crèdit cotitzades que operen a Espanya (CaixaBank, que també té presència a Portugal; Bankinter, amb filials principalment a Portugal i Irlanda; i Unicaja, centrada en el negoci a Espanya).

Així, defensa que la comparació amb aquestes entitats --exclou, per tant, Santander i BBVA, presents a països extracomunitaris-- podria contribuir "a tancar la bretxa existent" en la valoració del Sabadell mateix en comparació amb "les entitats més rendibles i eficients" del grup anteriorment esmentat, "i eliminar l'actual descompte al qual cotitzen les accions de Banc Sabadell respecte dels seus més directes comparables".

No és l'única raó que dona Sabadell per la venda de TSB: assenyala que és una "oportunitat" per al banc de desinvertir en l'entitat britànica "a una valoració extraordinàriament atractiva" que permet la consecució d'unes "plusvàlues significatives".

Assenyala, de fet, que el preu al qual vendrà TSB representa un múltiple d'1,5 vegades el seu valor tangible en llibres a 31 de març del 2025. Als 2.650 milions d'euros se sumarà, a més, el valor que el banc generi fins que es tanqui l'operació, per la qual cosa Sabadell estima que rebrà uns 2.900 milions de lliures (3.400 milions d'euros).

Com a tercer argument explica que la venda permet generar un "elevat valor" per als accionistes, ja que la "important captació de fons" derivada de l'operació s'uneix a l'"extraordinària generació de capital" a conseqüència de la plusvàlua derivada de la consumació d'aquesta desinversió i la desconsolidació dels actius del Grup TSB.

En aquest sentit, estima que, amb dades a 31 de març del 2025, la venda de la filial britànica suposarà una generació de 409 punts bàsics addicionals de capital CET1.

Com ja va anunciar dilluns passat, l'entitat té intenció d'utilitzar aquest capital per donar un dividend extraordinari de 0,50 euros per acció, la qual cosa eleva l'import total a uns 2.500 milions d'euros. Aquest pagament se sotmetrà a votació en una segona junta, a celebrar-se el mateix 6 d'agost després de la dedicada a la venda per TSB.

Finalment, l'informe justificatiu explica que tots els membres del consell de Sabadell, de manera unànime, van votar a favor de l'operació. A més, tots els consellers amb accions de Sabadell, ja siguin de la seva propietat o els drets de la qual de vot se'ls atribueix, han manifestat la seva intenció de votar a favor en la junta extraordinària.

Aquesta operació de TSB ha irromput enmig de l'opa que el BBVA vol llançar sobre Banc Sabadell. De fet, la necessitat de convocar una junta per a la seva aprovació --així com per al dividend extraordinari-- es deriva del deure de passivitat que els administradors del banc català han de complir per l'oferta del BBVA.