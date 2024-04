Sabadell inicia aquest dijous la seva recompra d'accions de 340 milions d'euros

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha iniciat aquest dijous la seva recompra d'accions de 340 milions d'euros aprovada recentment per la junta general d'accionistes i a proposta pel consell d'administració, tal com ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquestes accions, representatives del 4% del capital social de l'entitat, seran amortitzades de forma gradual i conseqüentment permetran reduir el capital social del banc, la qual cosa suposarà, una vegada executada, la recompra "un increment del 4% del benefici per acció", segons assenyala l'entitat.

El nombre màxim d'accions que Sabadell adquirirà en la recompra dependrà del preu mitjà al qual es realitzin les compres, però no excedirà de 544 milions d'accions, o del nombre inferior d'accions que, sumades a la resta d'accions pròpies de l'entitat a cada moment, representin un 10% del capital social.

A més, té la intenció d'executar la recompra de manera que el preu màxim no superi els 2,20 euros per acció, xifra que es correspon amb el valor comptable tangible per acció a 31 de desembre del 2023.

La recompra finalitzarà com a màxim el 31 de desembre del 2024 o quan s'assoleixi l'import monetari màxim o s'adquireixi el nombre màxim d'accions que constitueixen el seu objecte.

No obstant això, Sabadell es reserva el dret a interrompre o finalitzar anticipadament l'execució del programa si les circumstàncies ho aconsellessin o exigissin, i de prorrogar la durada del mateix abans del seu venciment, en el cas que no s'hagués aconseguit l'import total de la recompra o el nombre màxim d'accions a adquirir.