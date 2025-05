Sabadell guanya 489 milions fins al març, un 58,6% més

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell va obtenir un benefici net atribuït de 489 milions d'euros en el primer trimestre del 2025, cosa que suposa una alça del 58,6% en comparació del mateix període de l'any passat, segons ha informat el banc aquest dijous.

Els ingressos totals (marge brut) de l'entitat van ser de 1.641 milions d'euros entre gener i març, un 13,6% més. D'aquesta xifra, els ingressos per interessos nets (marge d'interessos) van arribar als 1.216 milions d'euros, un 1,3% menys.

En els comptes ha impactat l'impost especial a la banca, que aquest any ha canviat de figura i ha deixat de ser una contribució que s'explica en la línia d'ingressos per passar a ser un tribut que es comptabilitza just abans del benefici.

A més, si l'any passat el banc va pagar 192 milions d'euros per l'impost, que es van comptabilitzar íntegrament en el primer trimestre, aquest any el pagament comptabilitzat entre gener i març és de 31 milions.

Aquesta xifra correspon a la quarta part de la quantitat total a pagar estimada per a l'exercici, que se situarà així en 124 milions d'euros.