El Sabadell executa el 75% del seu programa de recompra de 365 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha executat el 74,4% del seu nou programa de recompra d'accions per un valor de 365 milions d'euros, segons ha notificat aquest dilluns l'entitat financera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En aquest pla, que va començar l'1 de juny després de finalitzar el passat 28 de maig l'anterior programa per un import de 435 milions d'euros, el nombre màxim d'accions a adquirir dependrà del preu mitjà al qual es facin les adquisicions, però no excedirà de 488.821.156 accions o del nombre inferior de títols que, sumats a la resta d'accions pròpies de Banc Sabadell en cada moment, representin un 10% del capital social.
En la cinquena setmana del programa, el banc català ha adquirit 15 milions d'accions, a un preu mitjà de 3,12 euros, per 46,9 milions d'euros. En total, el banc ja ha recomprat 90,5 milions d'accions per 271,7 milions d'euros.
Entre les condicions del pla, Banc Sabadell no podrà adquirir accions a un preu superior al més elevat de l'última operació independent o de l'oferta independent més alta d'aquell moment al centre de negociació on s'efectuï la compra.
Respecte als terminis, el programa de recompra finalitzarà com a màxim el 31 de desembre del 2026 i, en tot cas, quan s'assoleixi l'import monetari màxim o s'adquireixi el nombre màxim d'accions que el constitueixen. Les adquisicions en aquest programa de recompra es podran dur a terme tant en el Mercat Continu com a CBOE DXE.