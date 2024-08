Sabadell eleva el preu objectiu d'Aena a 204 euros després d'embargar Regne Unit l'aeroport de Luton

MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La direcció d'anàlisi de Banc Sabadell ha elevat el preu objectiu d'Aena fins als 204 euros per acció, després que la justícia britànica li hagi embargat l'aeroport de Luton-Londres per les retallades a les renovables.

En concret, la companyia dirigida per Maurici Lucena va informar dissabte passat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que un tribunal britànic ha acordat embargar l'usdefruit d'Aena sobre l'aeroport de Luton pel pagament pendent que té el Govern espanyol derivat dels laudes sobre les indemnitzacions a inversors en renovables, que han estat favorables a aquests últims, segons han explicat aquest dilluns els analistes de Sabadell.

"Entre ells, el de NextEra Energy, amb un cobrament pendent de 291 milions d'euros, i que va sol·licitar al tribunal aquest embargament, juntament amb el d'uns terrenys inscrits en els quals una de les filials d'AENA apareix com a titular registral", han assenyalat aquestes fonts.

Per això, des del Sabadell han recordat que al juliol Enaire va sofrir un embargament similar a Bèlgica i que el Govern té pendent la devolució d'1.200 milions d'euros.

En aquest cas Aena s'ha vist perjudicada, en ser una companyia participada en un 51% per Enaire.

Per la seva banda, Aena ha declarat que al no ser part en el procés legal de les renovables no se li ha donat tramiti d'audiència i que les comprovacions pertinents per determinar l'abast i conseqüències d'aquestes mesures i, en tot cas, defensarà els seus interessos, els de les seves filials i els de els seus accionistes de la manera que jurídicament procedeixi.

MESURES CAUTELARS

Aena va assegurar que no ha estat notificada de l'adopció de les mesures cautelars en les societats de l'aeroport de Luton, propietat al 51% del gestor aeroportuari espanyol.

Els representants d'Espanya en un procés judicial substanciat en el Regne Unit "per al reconeixement i execució" del laudo dictat en un procés arbitral de Ciadi, seguit per NextEra Energy Global Holdings B.V. & NextEra Energy Spain Holdings B.V., contra Espanya, han comunicat a Aena que, en el dia d'ahir, "els advocats dels demandants van informar que s'havia dictat una decisió judicial el passat 11 de juliol sense audiència del Regne d'Espanya i sense participació d'Aena".

La decisió passa per haver acordat una mesura provisional ('interim charging orders') sobre el 'beneficial interest' que els advocats dels demandants atribueixen a Espanya sobre el 26,01% en les accions de la societat London Luton Airport Holdings III Limited i les seves filials; i en relació amb els terrenys en els quals una de les filials apareix com a titular registral i que inclouen diverses propietats que formen l'Aeroport de Londres-Luton.