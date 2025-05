Sabadell critica la metodologia de la CNMC per aprovar l'opa del BBVA i considera que "no és adequada"

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

El Banc Sabadell ha criticat la metodologia de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per aprovar l'oferta pública d'adquisició (opa) del BBVA sobre el banc català, segons ha detallat en un comunicat.

"El Banc Sabadell s'ha oposat durant tot el procés d'anàlisi a la metodologia utilitzada per la CNMC perquè entén que no és adequada per analitzar la unió de negocis bancaris per a pimes i que, per tant, no permet conèixer les conseqüències que aquesta concentració té per a aquests clients", ha indicat l'entitat opada.

En tot cas, el banc liderat per César González-Bueno ha recordat que seran els accionistes els que decideixin si accepten o rebutgen l'oferta del BBVA.

Així mateix, el banc ha indicat que quan s'obri aquest termini d'acceptació de l'oferta, el BBVA haurà d'haver posat a la disposició dels accionistes del Banc Sabadell de manera clara i transparent "tota la informació detallada de l'operació que encara no ha publicat".

Sabadell ha emfatitzat que, amb els nivells de cotització actuals, l'oferta del BBVA suposa una prima negativa del 7%. "És a dir, aquells que acudissin a l'opa, amb els preus de tancament d'avui de les accions del Banc Sabadell i el BBVA, perdrien un 7%", ha afirmat.

L'entitat catalana presentarà la setmana vinent els resultats del primer trimestre i les setmanes següents celebrarà el Capital Markets Day, en què anunciarà el Pla estratègic 2025-2027, que contempla les perspectives com a entitat en solitari per als pròxims tres anys. "D'aquesta manera, els accionistes, que són els que decidiran si l'operació es duu a terme, podran comparar la capacitat de creació de valor de l'entitat vallesana amb la que els ofereix el BBVA", ha argumentat.

El regulador de competència ha decidit aprovar l'opa aquest dimecres, pràcticament un any després que s'anunciés l'operació. L'aprovació ha tingut lloc amb una sèrie de compromisos ('remedies') per garantir la presència d'oficines de Sabadell i l'accés a caixers en zones poc poblades, amb rendes baixes o amb competència escassa.

La majoria dels compromisos tindrà una durada de tres anys (36 mesos), prorrogables per altres dos anys més en el cas del crèdit a pimes; i d'any i mig (18 mesos) en el cas dels caixers.

La CNMC ha detectat riscos als mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, així com en mercats de mitjans de pagament, però considera que els compromisos que ha presentat el BBVA són "adequats, suficients i proporcionats" per solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència als mercats afectats.

Aquesta autorització no és definitiva. Serà comunicada al ministre d'Economia, Comerç i Empresa perquè decideixi si escau la seva elevació al Consell de Ministres que, si escau, podrà valorar l'operació atenent criteris d'interès general diferents de la defensa de la competència.

S'inicia així la fase 3: el Ministeri d'Economia té un termini de quinze dies per decidir si la porta al Consell de Ministres, mentre que, al seu torn, el Consell té un termini de 30 dies per ampliar les condicions a l'operació.

La CNMC supervisarà el compliment dels compromisos durant el temps estipulat. El BBVA haurà d'informar Competència en els terminis acordats per a això.