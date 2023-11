Sabadell considera que l'ERE a Telefónica és una mesura "positiva" però d'"impacte limitat"

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Els analistes de Sabadell consideren que els expedients de regulació d'ocupació (ERE) que Telefónica executarà a les filials principals --Telefónica de España, Telefónica Soluciones i Telefónica Móviles-- són una mesura "positiva" però d'"impacte limitat".

Si bé encara no s'ha revelat el nombre de treballadors afectats per aquests expedients, els analistes de l'entitat financera apunten que en un escenari en el qual la reducció sigui d'unes 2.500 persones (al voltant d'un 12% de la plantilla a Espanya i un 2,5% del grup) i en el qual es mantingui el cost mitjà per treballador de l'anterior pla de sortides, l'impacte per a les arques de Telefónica seria d'uns 1.160 milions d'euros, equivalents a un 3% dels ingressos del grup.

"Notícia positiva, en la mesura en què és una mesura tendent a millorar la rendibilitat de la companyia en reduir les despeses

de personal (14% dels ingressos del grup), si bé d'impacte limitat donat el nombre de treballadors potencialment afectats", ha valorat Sabadell sobre la base de l'escenari esmentat.

Dilluns passat, Telefónica va informar els sindicats que començarà a desenvolupar el procés legal per a la implementació de l'ERE, que passa per convocar els comitès intercentres de Telefónica de España, Telefónica Soluciones i Telefónica Móviles, així com avisar el Ministeri de Treball, entre altres qüestions.

Fonts sindicals consultades per Europa Press han assenyalat que la companyia ha justificat l'"excedent funcional" de treballadors conformement a la modificació dels serveis de l'empresa, a la finalització del desplegament de fibra òptica fins a la llar (FTTH), al tancament del coure i a altres elements, com l'automatització de processos.

En aquest sentit, el procés de resolució de l'ERE té un termini d'un mes des de la constitució de les taules de negociació amb Telefónica de España, Telefónica Soluciones i Telefónica Móviles.

"Els detalls i la negociació correspondran a les taules que cadascun dels comitès intercentres hauran de constituir i s'acomodaran als terminis legals marcats per a això", va explicar la UGT en un comunicat.

Així, el sindicat ha subratllat que qualsevol pla de sortides "estarà lligat a la signatura d'un nou conveni d'empreses vinculades amb una durada mínima de tres anys" i que "blindi la plantilla i les seves condicions laborals i econòmiques".

"Tot això sense detriment que les persones que puguin estar afectades per l'ERE esmentat disposin de garanties i condicions similars als plans de sortides anteriors", ha afegit.