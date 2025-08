El Sabadell celebra aquesta setmana la junta en la qual es decideix la venda de TSB

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El Banc Sabadell té previst celebrar aquesta setmana les dues juntes d'accionistes extraordinàries en les quals es decidirà tant la venda del banc britànic TSB com el repartiment d'un macrodividend de 2.500 milions d'euros.

El consell d'administració del banc confia a tirar endavant aquestes votacions, gràcies a les delegacions de vot amb les quals ja compta i amb les recomanacions de vot de 'proxy advisors' com ISS o Glass Lewis.

La primera junta, que versarà sobre la venda del total de TSB, juntament amb altres instruments de capital i valors emesos per aquesta societat, tindrà lloc a les 10.00 del 6 d'agost.

La segona junta tindrà lloc tres hores més tard i també comptarà amb un únic punt en el seu ordre del dia, que serà l'aprovació d'un dividend extraordinari en efectiu de 50 cèntims per acció amb càrrec a reserves voluntàries de lliure disposició. Aquest dividend està condicionat a la venda de TSB i serà pagable l'últim dia hàbil del mes següent al del cobrament del preu de la venda.

Totes dues juntes tindran lloc a la Fira de Sabadell (carrer Tres Creus, 202). En tots dos casos es farà en segona convocatòria, en previsió que no es podran celebrar en primera convocatòria el dia precedent.

Aquestes juntes també són rellevants per a l'oferta pública d'adquisició (opa) que va anunciar el BBVA sobre el Banc Sabadell fa prop d'un any i mig. En principi, està previst que la publicació del fullet i l'inici del període d'acceptació es produeixi a principis de setembre, una vegada es coneguin els resultats de les juntes.

Sobre aquesta qüestió, el conseller delegat del BBVA, Onur Genç, va defensar dijous passat la pertinència de l'opa i creu que és una "bona operació". No obstant això, no va voler garantir que finalment es produeixi i va afirmar que, en cas de no continuar endavant amb l'opa, el BBVA "girarà full" i executarà el "pla increïble" que ha presentat l'entitat i que afecta el seu esdevenir en solitari.

Preguntat per una eventual retirada de l'opa i quan es podria produir, Genç va assenyalar que podria ser després de les dues juntes que Sabadell té previst celebrar i l'inici del període d'acceptació de l'opa que serà, en principi, a principis de setembre.

"Després de les juntes, òbviament, es pot prendre la decisió de retirar l'oferta, tenim aquesta possibilitat, i és una decisió que ha de prendre el BBVA. Això succeirà després de les juntes, i el període d'acceptació, si decidim avançar, començarà a principis de setembre", va comentar de manera específica.