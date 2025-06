Sabadell avança en el seu model de banca privada i supera els 66.000 milions de volum de negoci

SabadellUrquijo Banca Privada rep quatre premis de Global Private Banker a Singapur

Banc Sabadell avança en la consolidació el seu model de banca privada desplegat fa dos anys, i supera els 66.000 milions d'euros de volum de negoci a finals d'abril, un 33% més des del desplegament de l'estratègia.

SabadellUrquijo (la unitat especialitzada en aquest segment) supera els 130.000 clients (+40%), informa aquest dilluns en un comunicat.

El sotsdirector general de Banc Sabadell i director de Negoci de Sabadell Urquijo Banca Privada, Xavier Blanquet, ha dit que en aquests dos anys "s'ha transformat per complet la proposta de valor, però s'ha mantingut l'essència de Banc Sabadell: la vocació de servei al client".

XAVIER BLANQUET

Blanquet va rebre aquest diumenge a Singapur el premi Private Banker of the Year-Europe, un dels quatre guardons lliurats a SabadellUrquijo Banca Privada durant els Global Private Banking Innovation Awards 2025.

El jurat va destacar la capacitat de Blanquet d'impulsar el creixement del negoci, consolidar una estratègia centrada en el client i garantir un assessorament d'alt valor afegit.

Els premis de Global Private Banker distingeixen institucions que han destacat globalment en la gestió patrimonial, innovació en productes i qualitat del servei.

Els altres tres premis per SabadellUrquijo Banca Privada van ser el Best Private Bank for Multi-Asset Products (millor banca privada en productes multiactivo), el Best Discretionary & Advisory Service Offering-Overall (millor oferta global de serveis discrecionals i d'assessorament) i l'Outstanding Client Experience in Wealth Management-Overall (millor experiència global de client en gestió patrimonial).

NIVELL "RÈCORD" DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT

Banc Sabadell ha destacat que el treball fet per aconseguir aquests premis també es reflecteix en nivells "rècord" de satisfacció registrats: l'abril del 2025, l'índex de recomanació de clients (NPS) va aconseguir un 45%, i va superar en set punts el tancament de l'any anterior, mentre que la valoració global del servei (SGG) es va situar en 9,3 sobre deu.

A més, el 81,4% dels clients va puntuar a l'entitat amb un nou o un deu, destacant-ne el tracte, la qualitat del servei i la personalització com els principals motius de recomanació.