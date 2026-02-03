Sabadell amortitza una sèrie de participacions preferents de 500 milions emeses el 2021

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha decidit amortitzar de manera anticipada la totalitat d'una sèrie de participacions preferents eventualment convertibles en accions ordinàries de 500 milions d'euros que va emetre el 2021, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Aquestes participacions es qualifiquen com a capital de nivell 1 (Tier 1) i cotitzen a la Borsa de Valors d'Irlanda. El paper reportava als tenidors un interès del 5,75% anual.
L'amortització ha estat autoritzada pel Banc Central Europeu (BCE) i s'efectuarà en la primera data d'amortització anticipada possible prevista el 15 de març del 2026. La decisió d'amortització és irrevocable.
El preu de l'amortització anticipada, d'acord amb els termes i condicions de l'oferta, serà pagader el 15 de març del 2026. S'abonarà l'import nominal en circulació de cada participació més l'interès reportat i no pagat fins aquella data.