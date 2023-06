Sabadell afirma que la remuneració dels dipòsits "no serà perquè ho diu Calviño, sinó per competència"

SANTANDER, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha afirmat que la remuneració pels dipòsits a termini "està arribant" i que es produirà "no pel que digui la vicepresidenta primera", en referència a Nadia Calviño, "sinó per la competència".

Així ha contestat,durant una intervenció en el XL Seminari de l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE), que aquesta setmana se celebra a Santander en col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i BBVA, a les declaracions de Nadia Calviño, qui dilluns va assegurar que la banca "havia de començar" a remunerar els particulars pels seus dipòsits a termini.

Concretament, ha assegurat que els dipòsits a termini "estan arribant i de manera progressiva", tot i que ha indicat que no és l'instrument "més modern ni eficaç" per remunerar l'estalvi, com ho serien els dipòsits estructurats o els fons d'inversió. "Però el dipòsit a terminis té demanda i està arribant, serà una part rellevant del passiu bancari, però no perquè ho diu la vicepresidenta primera, sinó per competència", ha indicat.

De fet, ha fet un paral·lelisme amb el negoci de les hipoteques, en què hi ha una competència "claríssima", un negoci en el qual s'estan oncedint hipoteques "per sota de l'euríbor". Ha posat d'exemple els tipus de l'abril, quan l'euríbor a 12 mesos se situava en el 3,76%, mentre que el tipus mitjà de les noves hipoteques variables era del 3,61%, segons dades del Banc d'Espanya, incloent el pagament de l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) o els costos de mora.

"El sector financer espanyol està sanejat, a còpia de l'esforç i el sacrifici de tothom. El despalanquejament de les famílies i de les empreses ha conduït a que la situació de liquiditat dels bancs sigui molt superior [...] Per això hi ha menys competència pel que fa al passiu, perquè tenim una situació de liquiditat folgada", ha assenyalat.