Sabadell afirma que el BBVA no podrà aconseguir sinergies fins a la fusió perquè el bloqueig del govern ho impedeix

El BBVA preveu que s'obtinguin uns 235 milions d'euros durant els tres primers anys després de l'opa
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El Banc Sabadell ha afirmat que la condició d'autonomia de gestió imposada pel Govern central a l'opa del BBVA impedeix que hi hagi sinergies fins que no es fusionin les dues entitats.
Així ho han exposat tant l'informe de rebot a l'opa elaborat pel consell d'administració del Banc Sabadell com els directius en una roda de premsa celebrada aquest divendres per detallar-ne els aspectes.
A finals de juny el Consell de Ministres autoritzava l'opa del BBVA al Sabadell a condició que durant almenys tres anys, prorrogables en uns altres dos, la gestió i el patrimoni dels dos bancs es mantinguessin separats, per retardar així la possibilitat de fer una fusió el 2029 o el 2031.
Amb aquesta condició sobre la taula, el BBVA estima en el seu fullet de l'opa que durant el primer any després de l'oferta no obtindria cap sinergia i que ja a partir del 2027 començaria a executar-les. Fins a finals del 2028 obtindria uns 235 milions d'euros abans d'impostos en sinergies, tant operatives com costos de finançament.
Explica que per aconseguir aquestes sinergies durant els tres primers anys després de l'opa es beneficiaria de les economies d'escala i de la revisió de condicions contractuals amb proveïdors, de l'aplicació de millores en la productivitat de manera primerenca o d'adoptar de manera voluntària metodologies "avançades" en matèria com la gestió de riscos, la resiliència i la ciberseguretat.
A més, creu que es podran alinear "de manera progressiva" les seves cultures organitzatives, estils de lideratge i programes de talent, entre altres qüestions, de les dues entitats.
El gros, no obstant això, s'obtindria el primer any després de la fusió, prevista en l'escenari central del BBVA per al 2029. En aquest exercici, segons el banc blau, podria executar-les totes, fins a 900 milions d'euros abans d'impostos, gràcies al fet que usaria també els tres anys d'autonomia de gestió per preparar el camí de la integració.
En canvi, el Sabadell creu que aquests plans són "incompatibles" amb el bloc del Govern central. "Les limitacions imposades per l'acord del Consell de Ministres impediran al BBVA una gestió integrada i global de la política comercial i de recursos humans [...]. Per tant, no sembla possible que l'obtenció de sinergies projectada pel BBVA derivades d'aquests factors sigui compatible amb l'acord del Consell de Ministres", explica.
Tampoc creu que pugui revisar les condicions contractuals amb els proveïdors o combinar les iniciatives de les dues entitats en matèria d'start-ups i innovació per ser igualment incompatible.
"Un potencial incompliment de l'acord del Consell de Ministres (en la realització de les sinergies esmentades en el fullet o per qualsevol altre concepte) constitueix una infracció molt greu sota la normativa de defensa de la competència", avisa el Sabadell.
"Ara l'argument és que es prepararan durant els anys previs. Bé, l'autonomia de gestió no permet això, perquè preparar-se per a una integració suposa paralitzar un banc i els que hem fet fusions i sabem d'això, sabem què suposa paralitzar un banc i no té res a veure amb l'autonomia de gestió", al·legava, per la seva banda, el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, en la roda de premsa de divendres.
L'entitat vallesana estima que el BBVA podria obtenir unes sinergies finals d'uns 220 milions d'euros nets d'impostos. A més, ha fet el càlcul lliure d'impostos de l'estimació del BBVA, de 900 milions d'euros, i els deixa en 630 milions nets.