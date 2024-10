Sabadell aconsegueix un benefici rècord de 1.295 milions d'euros fins al setembre i guanya un 25,9% més

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell va guanyar entre gener i setembre un 25,9% més que en el mateix període de l'any anterior, aconseguint així una xifra rècord de benefici de 1.295 milions d'euros, pràcticament igualant en nou mesos el benefici de tot 2023, segons destaca en la nota de premsa remesa aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'entitat afirma que aquest resultat es basa en el bon comportament del marge d'interessos, en l'increment de volums, de la inversió en empreses, pimes i particulars, així com la positiva evolució de la qualitat d'actius, que ha conduït a una reducció de les provisions i a una millora del cost de risc total.

En concret, el marge d'interessos va ascendir fins als 3.746 milions d'euros després de créixer un 6,7% interanual, impulsat principalment per un major rendiment del crèdit i un alça dels ingressos de la cartera de renda fixa; alhora que les comissions netes es van situar en 1.010 milions d'euros, amb un descens del 3,6% interanual, però "mantenint-se dins del rang previst".

Fruit d'això, els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) es van elevar fins als 4.756 milions d'euros entre gener i setembre de 2024, un 4,3% més en termes interanuals.

L'entitat ha elevat la seva rendibilitat, mesurada en termes de RoTE, en 296 punts bàsics en termes interanuals, fins a situar-se en el 13,2% a tancament de setembre. En el que va d'exercici, Banc Sabadell ha millorat el seu RoTE en 174 punts bàsics, després de tancar 2023 en l'11,5%.

Al tancament del passat mes de setembre, la ràtio CET1 'fully loaded' es va situar en el 13,8%, la qual cosa implica un increment de 32 punts bàsics en el trimestre i de 59 punts bàsics pel que fa al tancament de 2023. Sabadell ressalta que aquesta ràtio incorpora ja el pay-out del 60%. La ràtio de Capital Total es va col·locar en el 18,84% a tancament de setembre de 2024, i el MDA buffer es va situar en 485 punts bàsics.

Sobre remuneració a l'accionista, recorda el seu compromís de lliurar en 18 mesos uns 2.900 milions d'euros amb càrrec als resultats de 2024 i 2025, la qual cosa equival a al voltant del 30% del valor de Sabadell a Borsa. A més, l'entitat ha actualitzat les seves previsions de rendibilitat, que té previst mantenir per sobre del 13% en 2024.

El passat 1 d'octubre, l'entitat va pagar un dividend en efectiu de 0,08 euros per acció (429 milions d'euros), la qual cosa representava "amb prou feines un 15%" del total previst per al període, en el qual s'abonaran almenys 0,45 euros per acció més.

